СМИ: Сешнс пройдет процедуру утверждения на пост генпрокурора США

Сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, вероятно, без какого-либо труда пройдет процедуру утверждения на пост генерального прокурора США в сенате.



Такой точки зрения придерживается газета Politico.

Журналисты уверены, что в этом Сешнсу помогут хорошие отношения со многими коллегами-сенаторами.

И хотя демократы в сенате обещали противостоять назначению Сешнса на этот пост, у них вряд ли это выйдет, пишут авторы публикации: Сешнсу необходимо заручиться поддержкой 50 сенаторов, а республиканцы имеют 52 кресла в верхней палате.

Слушания в сенате по кандидатуре Сешнса начнутся позже во вторник. Сенатору предстоит ответить на вопросы членов комитета по юридическим делам.