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СМИ: Сешнс пройдет процедуру утверждения на пост генпрокурора США

У сенатора от Алабамы не возникнет с этим никаких трудностей, уверены журналисты

Сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, вероятно, без какого-либо труда пройдет процедуру утверждения на пост генерального прокурора США в сенате.

Такой точки зрения придерживается газета Politico.

Журналисты уверены, что в этом Сешнсу помогут хорошие отношения со многими коллегами-сенаторами.

И хотя демократы в сенате обещали противостоять назначению Сешнса на этот пост, у них вряд ли это выйдет, пишут авторы публикации: Сешнсу необходимо заручиться поддержкой 50 сенаторов, а республиканцы имеют 52 кресла в верхней палате.

Слушания в сенате по кандидатуре Сешнса начнутся позже во вторник. Сенатору предстоит ответить на вопросы членов комитета по юридическим делам.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

СМИ: Сешнс пройдет процедуру утверждения на пост генпрокурора США

У сенатора от Алабамы не возникнет с этим никаких трудностей, уверены журналисты

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