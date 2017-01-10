Минобороны РФ: ВВС США разбомбили мирную деревню в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны сообщил, что стратегический бомбардировщик B-52 3 января нанес авиаудар в провинции Идлиб без согласования с РФ.



Герасимов уточнил, что удар пришелся по населенному пункту Сармада, находящемуся в районе, «на который распространяется режим прекращения боевых действий». Жертвами бомбардировки стали более 20 мирных жителей.



Он сравнил этот удар с тем, который произошел 17 сентября. Тогда самолеты международной коалиции нанесли четыре удара по правительственным войскам, находящимся в окружении запрещенной в России группировки ИГ («Исламское государство») в районе аэродрома Дейр-эз-Зор.



По словам Герасимова, международная коалиция во главе с США за время проведения операции против ИГ в Сирии нанесла на порядок меньше ударов по объектам террористов, чем ВКС РФ.



По его словам, всего за два с половиной года западная коалиция нанесла около 6,5 тыс. ударов по объектам боевиков. Самолеты ВКС РФ с 30 сентября 2015 года совершили более 19 тыс. боевых вылетов и нанесли более 71 тыс. ударов.

«Каких-либо значимых результатов коалиция так и не достигла», — сказал Герасимов, отметив, что при этом зафиксировано значительное количество жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийский армии.



Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре 17 сентября. Европейские СМИ сообщали, что решение об отзыве военных самолетов приняли глава МИД Дании и министр обороны страны. В результате атаки 62 военнослужащих погибли, около 100 человек получили ранения. Тогда США назвали произошедшее ошибкой и извинились перед Сирией.



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