Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Минобороны РФ: ВВС США разбомбили мирную деревню в Сирии

В результате удара бомбардировщика B-52 по населенному пункту Сармада погибли 20 человек

Фото: РИА НОВОСТИ/Валерий Мельников

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны сообщил, что стратегический бомбардировщик B-52 3 января нанес авиаудар в провинции Идлиб без согласования с РФ. 

Герасимов уточнил, что удар пришелся по населенному пункту Сармада, находящемуся в районе, «на который распространяется режим прекращения боевых действий». Жертвами бомбардировки стали более 20 мирных жителей.

Он сравнил этот удар с тем, который произошел 17 сентября. Тогда самолеты международной коалиции нанесли четыре удара по правительственным войскам, находящимся в окружении запрещенной в России группировки ИГ («Исламское государство») в районе аэродрома Дейр-эз-Зор. 

По словам Герасимова, международная коалиция во главе с США за время проведения операции против ИГ в Сирии нанесла на порядок меньше ударов по объектам террористов, чем ВКС РФ. 

По его словам, всего за два с половиной года западная коалиция нанесла около 6,5 тыс. ударов по объектам боевиков. Самолеты ВКС РФ с 30 сентября 2015 года совершили более 19 тыс. боевых вылетов и нанесли более 71 тыс. ударов.

«Каких-либо значимых результатов коалиция так и не достигла», — сказал Герасимов, отметив, что при этом зафиксировано значительное количество жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийский армии.

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре 17 сентября. Европейские СМИ сообщали, что решение об отзыве военных самолетов приняли глава МИД Дании и министр обороны страны. В результате атаки 62 военнослужащих погибли, около 100 человек получили ранения. Тогда США назвали произошедшее ошибкой и извинились перед Сирией. 

Читайте также:

Чуркин: «Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии»

Сирия: провал политических переговоров на фоне военных успехов

Пентагон уничтожил одного из главарей ИГ в Сирии

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Минобороны РФ: ВВС США разбомбили мирную деревню в Сирии

Минобороны РФ: ВВС США разбомбили мирную деревню в СирииВ результате удара бомбардировщика B-52 по населенному пункту Сармада погибли 20 человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке