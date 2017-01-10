Кремль прокомментировал решение Белоруссии о безвизовом режиме

Введение Белоруссией безвизового режима для граждан 80 стран — внутреннее дело государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, номы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения»,— сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что «при принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима» на российскую границу.

Накануне стало известно о том, что Белоруссия устанавливает пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе США и Евросоюза. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Документ вступит в силу через месяц после опубликования.