Два человека погибли от холода в Сербии

На юге Сербии от холода погибли два человека — 88-летний мужчина и его 64-летний сын из социально неблагополучных слоев населения были найдены мертвыми.

Согласно сообщениям местных СМИ, тела обнаружил человек, приносивший мужчинам хлеб. Следов преступления найдено не было.

Таким образом, число официально подтвержденных смертей от холода в Сербии увеличилось до трех, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 54-летний мужчина из города Вранье отправился за дровами для обогрева, однако сломал ногу, упал и замерз насмерть.

Пятый день в Сербии продолжаются заморозки. Республиканское управление гидрометеологии предупреждает о низких по местным меркам температурах — до 22 градусов мороза.

МВД сообщает о том, что на территории страны эвакуировали 120 граждан, 70 автомобилей были извлечены из снежных заносов. Из-за льда запрещено движение судов по рекам Дунай, Тиса и Сава. Замерзла Большая Морава.