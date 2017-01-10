Свыше 350 тыс. туристов посетили горнолыжные курорты Сочи в праздники

Более 350 тыс. туристов отдохнули на горных курортах Сочи в период новогодних праздников. С начала нового года продано более 100 тыс. билетов на подъемники, всего зимой в горах Сочи планируют побывать около 1,5 млн человек, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского края.

«Горнолыжный сезон в Красной Поляне в самом разгаре. Вся туристская инфраструктура, пункты питания и развлекательные объекты работают в штатном режиме», — приводит заявление пресс-службы ИА KrasnodarMedia.

В общей сложности в горном кластере Сочи для гостей работают 53 подъемника и 87 трасс протяженностью более 140 км. Совокупная пропускная способность канатных дорог курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Горки Город» составляет 27,9 тыс. человек в час.

На территории горнолыжных комплексов работу коммунальных, дорожных служб и горных комплексов координирует краевой оперативный штаб, созданный в преддверии новогодних праздников.

«Вся туристская инфраструктура, пункты питания и развлекательные объекты работают в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.