Законопроект по новым санкциям США предусматривает визовые ограничения

Законопроект по новым санкциям США против России предусматривает визовые ограничения и заморозку активов, передает агентство Reuters со ссылкой на предварительный вариант документа.

Законопроект готовит группа американских сенаторов.

Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будут введены в отношении лиц, «которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов» и лиц, которые содействовали этому, сообщает «РИА Новости».

Ранее США ввели санкции против разведслужб и ряда частных лиц РФ в связи с «вмешательством в выборы» и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов.



Напомним, 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что «Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января заявил, что Кремль по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах.