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Вторник,
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Медведев: достижение инфляции в 4% - вполне реально

Правительство подвело итоги работы за прошедший год и наметило план действий до 2025-го

Инфляция в 2016 году достигла минимальной отметки за всю новейшую историю России и составила 5,4%. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе совещания, которое было посвящено итогам реализации Плана действий в экономике в 2016 году и обсуждению проекта Комплексного плана действий на 2017 - 2025 годы. В 2017-м, по словам премьера, реально снизить уровень инфляции до 4%.

Подводя итоги работы за прошедший год премьер заявил, что большинство пунктов плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в 2016 году выполнено. 

 - Год был непростой: санкции, низкие цены, структурные перекосы – всё это осложняло работу, но в целом со многими задачами удалось справиться. Большинство пунктов плана, на которые мы смогли найти деньги, выполнено, профинансированы первоочередные мероприятия, включая программы поддержки отдельных отраслей – автомобильной, лёгкой, транспортного и сельхозмашиностроения, - заявил премьер. - В рамках этого плана мы помогли регионам снизить долговую нагрузку.

Правительству удалось сохранить макроэкономический курс, обеспечить устойчивость рынков капитала и серьёзно снизить инфляцию.

- Ее значение в 2016 году минимальное за всю новейшую историю России – 5,4%, - сообщил премьер. - Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, 4% в 2017 году вполне реально.

Созданы условия для ускоренного импортозамещения по отдельным позициям, включая производство сельхозпродукции, добавил Медведев. Кроме того, удалось обеспечить предсказуемость бюджетной и налоговой политики.

- Но главное – смогли сохранить доверие людей и бизнеса. Это даёт надежду на возобновление инвестиционной активности, - заявил премьер. - Уже сегодня некоторые аналитики называют российский рынок одним из наиболее перспективных для вложений. Поэтому опыт, который мы получили, выполняя план действий за прошлый год, следует использовать и при подготовке нового документа – Комплексного плана действий Правительства на 2017–2025 годы.

Дмитрий Медведев напомнил, что в послании президента Федеральному собранию глава государства поставил задачу: выйти на темпы роста экономики, превышающие среднемировые, уже к 2019–2020 году.

По итогам совещания министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что у ведомства уже есть приблизительный план по повышению экономического роста, однако его окончательный вариант будет представлен в мае.

- Работа будет вестись совместно с бизнес-объединениями, аналитическими группами. Определенная версия плана у нас уже есть. Будем общаться очень внимательно с бизнес-объединениями, слушать какие идеи они предлагают. В марте месяце у нас уже будет работоспособная версия, - сообщил глава МЭР.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Медведев: достижение инфляции в 4% - вполне реально

Медведев: достижение инфляции в 4% - вполне реальноПравительство подвело итоги работы за прошедший год и наметило план действий до 2025-го

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