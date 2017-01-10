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Киев почти в два раза превысил лимит суточного отбора газа из хранилищ

За минувшее воскресенье запасы голубого топлива на Украине уменьшились на 86,34 млн кубометров вместо заявленного лимита в 50 млн кубометров

Сильные морозы на Украине заставили газовые компании увеличить отбор газа из подземных хранилищ на 64%, или на 40 млн кубометров, в сутки.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу «Укртрансгаза», на 8 января объем газа в подземных хранилищах уменьшился до 11,459 млрд кубометров. В течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 млн кубометров голубого топлива.

Отмечается, что фактически объемы потребляемого в сутки газа выросли вдвое против лимитов, отпущенных главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

По его подсчетам отбор газа не должен превышать 50 млн кубометров в сутки. В этом случае к концу сезона в хранилищах должно остаться 8 млрд кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» сообщала о запасах газа, достаточных для успешного завершения отопительного сезона, который закончится 15 апреля, даже в том случае, если морозы будут аномально сильными. 

В настоящий момент в подземных хранилищах осталось 37% топлива. При этом до конца месяца в северных и центральных областях Украины ожидается от минус 20 до минус 30 градусов.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Киев почти в два раза превысил лимит суточного отбора газа из хранилищ

За минувшее воскресенье запасы голубого топлива на Украине уменьшились на 86,34 млн кубометров вместо заявленного лимита в 50 млн кубометров

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