Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Украинские экологи предлагают на пять лет запретить вылов рыбы в Азове

Экосистема моря находится в критическом состоянии

Ввести пятилетний запрет на промышленный вылов рыбы в Азовском море предлагают украинские экологи. Мера необходима для восстановления экосистемы. Для этого промысел должны прекратить сразу два государства — Украина и Россия, сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

По данным Госэкоинспекции минприроды Украины, за последние 10 лет на Азове сложилась критическая ситуация. Более чем в 20 раз снизился объем вылова пеленгаса, в пять раз — судака, в семь — камбалы-калкана.

Однако вернуть былой потенциал моря можно естественным образом. Для этого необходимо прекратить промысел минимум на пять лет как с украинской, так и с российской стороны, передает ИА «Крыминформ».

Прямой запрет без программы рационального и цивилизованного использования водных биоресурсов Азова ничего не даст, а вреда может причинить немало. По мнению украинской ассоциации, вылов рыбы можно перенаправить промысел на те виды, численность которых находится в удовлетворительном состоянии.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Украинские экологи предлагают на пять лет запретить вылов рыбы в Азове

Экосистема моря находится в критическом состоянии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке