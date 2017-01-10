Украинские экологи предлагают на пять лет запретить вылов рыбы в Азове

Ввести пятилетний запрет на промышленный вылов рыбы в Азовском море предлагают украинские экологи. Мера необходима для восстановления экосистемы. Для этого промысел должны прекратить сразу два государства — Украина и Россия, сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

По данным Госэкоинспекции минприроды Украины, за последние 10 лет на Азове сложилась критическая ситуация. Более чем в 20 раз снизился объем вылова пеленгаса, в пять раз — судака, в семь — камбалы-калкана.

Однако вернуть былой потенциал моря можно естественным образом. Для этого необходимо прекратить промысел минимум на пять лет как с украинской, так и с российской стороны, передает ИА «Крыминформ».

Прямой запрет без программы рационального и цивилизованного использования водных биоресурсов Азова ничего не даст, а вреда может причинить немало. По мнению украинской ассоциации, вылов рыбы можно перенаправить промысел на те виды, численность которых находится в удовлетворительном состоянии.