Сайт британской королевской семьи сделал публикацию о смерти Елизаветы

На официальном сайте королевской семьи появилась публикация, в которой сообщалось о смерти королевы Елизаветы II. Позже публикация была удалена, однако, пользователи Сети успели сохранить скриншоты. Никаких официальных разъяснений не последовало.



Судя по всему, опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти своей матери.



Некоторые пользователи уже предположили, что отсутствие опровержения говорит о трагедии в семье монархов, которую пока решили не объявлять из-за необходимости проведения всех сопутствующих процедур, в том числе тайных.

Стоит отметить, что слухи об ухудшении ее здоровья ходили все новогодние каникулы. Так, монаршая особа пропустила новогоднюю службу в церкви, а ранее из-за простудного заболевания она отсутствовала на рождественской службе.



Кроме того, королева перенесла традиционный отъезд на праздники в поместье Сандрингем в Норфолке.



90-летняя королева Елизавета II является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

