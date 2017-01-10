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Сайт британской королевской семьи сделал публикацию о смерти Елизаветы

Сообщение было удалено почти сразу после публикации, однако пользователи успели его запечатлеть

На официальном сайте королевской семьи появилась публикация, в которой сообщалось о смерти королевы Елизаветы II. Позже публикация была удалена, однако, пользователи Сети успели сохранить скриншоты. Никаких официальных разъяснений не последовало.

Судя по всему, опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти своей матери.

Некоторые пользователи уже предположили, что отсутствие опровержения говорит о трагедии в семье монархов, которую пока решили не объявлять из-за необходимости проведения всех сопутствующих процедур, в том числе тайных.

Стоит отметить, что слухи об ухудшении ее здоровья ходили все новогодние каникулы. Так, монаршая особа пропустила новогоднюю службу в церкви, а ранее из-за простудного заболевания она отсутствовала на рождественской службе.

Кроме того, королева перенесла традиционный отъезд на праздники в поместье Сандрингем в Норфолке.

90-летняя королева Елизавета II является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года. 

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Сайт британской королевской семьи сделал публикацию о смерти Елизаветы

Сообщение было удалено почти сразу после публикации, однако пользователи успели его запечатлеть

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