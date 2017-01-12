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География Единой лиги ВТБ может увеличиться на две страны

В международный турнир намерены вернуться финский «Байзонс» и один из представителей чемпионата Швеции

Фото: РИА НОВОСТИ/Максим Богодвид

Состав участников Единой лиги ВТБ уже в следующем сезоне может увеличиться с 13 до 16 клубов. На вакантные позиции претендуют несколько клубов, в том числе иностранные команды. По информации «Известий», в состав участников турнира может вернуться финский «Байзонс». Также свою заинтересованность высказали и представители нескольких шведских клубов, в том числе действующий чемпион «Седертелье Кингз». 

— Лига действительно стремится к расширению состава участников, — рассказал источник «Известий» в Единой лиге ВТБ. — Желающих принять участие в розыгрыше сезона-2017/18 хватает, но пока рано говорить о какой-то конкретике. Сейчас в лиге все заняты подготовкой к первому Матчу всех звезд, который состоится в феврале в Сочи. После этого события уже начнутся переговоры с возможными участниками турнира. 

В пресс-службе клуба «Байзонс» подтвердили желание вернуться в Единую лигу ВТБ со следующего сезона. 

— Если руководство лиги одобрит нашу заявку, мы обязательно вернемся в Единую лигу, — заявили «Известиям» в пресс-службе клуба. — Это очень сильный турнир, участие в котором позволяет нашим игрокам соперничать с лучшими баскетболистами Европы. 

В «Седертелье Кингз» отказались от комментариев по поводу подачи заявки на включение в международный турнир.

Напомним, по правилам Единой лиги иностранный участник турнира также должен играть в национальном чемпионате. Обойти это условие пытался польский клуб «Зелена Гура», который в сезоне-2015/16 рассчитывал выступать в Еврокубке и Единой лиге, однако руководство турнира не стало нарушать регламент ради польских спортсменов.

Фото: Антон Кузнецов

​​​​​​​«Байзонс» провел в Единой лиге ВТБ два года (оба раза клуб занимал 13-е место в регулярном сезоне, не попадая в плей-офф) и покинул турнир по окончании сезона-2015/16. По словам почетного президента лиги Сергея Иванова, причиной такого решения стали финансовые трудности. Компанию клубу из Лоймаа составили чешский «Нимбурк» и грузинская «Вита». Чуть позже сняться был вынужден с турнира волгоградский «Красный Октябрь». Единственным новичком сезона-2016/17 в итоге стала пермская «Парма».

Таким образом, календарь текущего сезона был сформирован на нечетное количество команд (13). В интервью «Известиям» структурные изменения в лиге прокомментировал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. 

— Понятно, что от ухода нескольких команд соревнование лучше не стало, — отметил Ватутин. — Увы, очень силен геополитический фактор. В других условиях желающих войти в наш чемпионат было бы гораздо больше. Бессмысленно «добивать» число участников лиги за счет команд, которые инфраструктурно не готовы в нее войти. Плюс их бюджетные гарантии должны быть на самом высоком уровне, а не из серии «вы нас возьмите, а деньги мы найдем потом». Руководители лиги тоже заинтересованы, чтобы команд стало больше, а турнир еще интереснее.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, созданный в 2008 году Российской федерацией баскетбола совместно с ВТБ. Он имеет статус чемпионата России и объединяет клубы Восточной и Северной Европы, являясь официальным соревнованием ФИБА. В сезоне-2016/17 в лиге принимают участие 13 клубов из пяти стран (Россия, Эстония, Латвия, Казахстан и Белоруссия). 

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

География Единой лиги ВТБ может увеличиться на две страны

География Единой лиги ВТБ может увеличиться на две страныВ международный турнир намерены вернуться финский «Байзонс» и один из представителей чемпионата Швеции

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