Восточный Мосул освободят в течение нескольких дней

Иракские правительственные силы вплотную приблизились к полному освобождению восточной части Мосула. В настоящее время армия страны, заняв большинство районов, вышла к реке Тигр и готовится в ближайшие дни сломить сопротивление террористов. Этот шаг может стать переломным в борьбе с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) на Ближнем Востоке.

Иракская армия в ближайшие дни полностью освободит восточную часть Мосула. Об этом «Известиям» сообщил военный представитель ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», входящего в состав вооруженных сил страны, Карим ан-Нури.

— Мы близки к тому, чтобы полностью освободить территории на левом берегу (Тигра, восточную часть Мосула. — «Известия»). Речь идет о считаных днях. Особых трудностей это вызвать не должно. Боевики ИГИЛ оказывают незначительное сопротивление. Кроме того, идет наступление на Мосул с запада, что отвлекает обосновавшихся в городе террористов, — сказал Карим ан-Нури.

Он добавил, что после освобождения восточных районов Мосула в боевых действиях ожидается небольшой перерыв. Затем они будут продолжены уже в западной части города.

В настоящее время иракские войска подошли вплотную к берегу реки Тигр в районе, где раньше находился мост «Аль-Джиср ар-Рабиа», самый южный из пяти мостов, соединявших западную часть Мосула с восточной. От водной артерии их отделяет расстояние в 150 м. Юго-восточные, а также большая часть северо-восточных районов города уже полностью освобождены.



Кроме того, ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» в конце ноября замкнуло вокруг города кольцо, блокировав тем самым потоки террористов и оружия из соседней Сирии.

Как считает военный эксперт Владимир Евсеев, установление контроля над восточной частью Мосула станет важной вехой в борьбе с терроризмом, причем не только в Ираке.

— На позиции ИГИЛ наступают со многих сторон. Мосул является одной из нескольких целей. Так, в Сирии курды ведут наступление на Ракку. Одновременно идут ожесточенные бои за авиабазу Т4, которая находится между Пальмирой и Хомсом. Таким образом, речь идет о начале значительного сокращения территорий, которые контролируются боевиками. Взятие восточной части Мосула я бы охарактеризовал как перелом. Ресурсы у террористов заканчиваются, продавать нефть они не могут из-за действий ВКС России. Таким образом, всё идет к разгрому ИГИЛ. И это может произойти летом текущего года, — убежден эксперт.

Иракские вооруженные силы ведут операцию по освобождению Мосула с 17 октября 2016 года. В ней принимают участие до 80 тыс военных, представителей народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», а также курдских формирований пешмерга.