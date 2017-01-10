В США предложили запретить в стране русскую водку

Власти Соединенных Штатов Америки после введения объявленных накануне санкций в отношении Росси по линии «акта Магнитского» намерены продолжать давление на страну в экономическом секторе. Об этом сообщило издание Boston.com.

Джефф Вудберн, член сената штата Нью-Гемпшир от Демократической партии, предложил ввести санкции против Российской Федерации на местном уровне. Он выступил с инициативой приостановить закупку водки российского производства, сообщает «Ридус».

Политик убежден, что данная мера также поможет наладить дела местной винно-водочной индустрии, поскольку «поспособствует исчезновению с полок алкогольных магазинов дешевых спиртных напитков, к которым относится большинство марок водки из России».

В то же время Вудберн считает, что карательные меры не должны касаться популярных в Штатах брендов русской водки Smirnoff и Absolut.

Министерство финансов США 9 января ввело новые санкции в отношении России. В список попали пять фамилий российских граждан, в том числе руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.