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В США предложили запретить в стране русскую водку

В Штатах решили продолжить давление на Россию в экономическом секторе на местном уровне

Власти Соединенных Штатов Америки после введения объявленных накануне санкций в отношении Росси по линии «акта Магнитского» намерены продолжать давление на страну в экономическом секторе. Об этом сообщило издание Boston.com.

Джефф Вудберн, член сената штата Нью-Гемпшир от Демократической партии, предложил ввести санкции против Российской Федерации на местном уровне. Он выступил с инициативой приостановить закупку водки российского производства, сообщает «Ридус».

Политик убежден, что данная мера также поможет наладить дела местной винно-водочной индустрии, поскольку «поспособствует исчезновению с полок алкогольных магазинов дешевых спиртных напитков, к которым относится большинство марок водки из России».

В то же время Вудберн считает, что карательные меры не должны касаться популярных в Штатах брендов русской водки Smirnoff и Absolut.

Министерство финансов США 9 января ввело новые санкции в отношении России. В список попали пять фамилий российских граждан, в том числе руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

В США предложили запретить в стране русскую водку

В Штатах решили продолжить давление на Россию в экономическом секторе на местном уровне

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