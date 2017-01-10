По улицам Курска в очередной раз проедет «Читающий троллейбус»

«Читающий троллейбус» проедет по улицам города 11 января в рамках проекта «Читающий город». На этот раз акцию приурочили к предстоящему Дню заповедников и национальных парков в рамках проведения в России Года экологии.

Как сообщает KurskCity.ru, пассажирам троллейбуса устроят увлекательный экотур. Жители города смогут узнать об уникальных природных памятниках России и природоохраняемых уголках Курского края.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в интеллектуальной викторине и блицопросе, который позволит выяснить, какой вклад вносят жители города в охрану окружающей среды. Отдельное внимание организаторы мероприятия уделят знакомству пассажиров с произведениями о природе знаменитых писателей-натуралистов: Пришвина, Паустовского, Аксакова и Бианки.

Напомним, «Читающие троллейбусы» уже не раз отправлялись в поездку по Курску в преддверии праздников. Ранее акции провели в городе в честь Дня матери и 75-летия обороны Курска.