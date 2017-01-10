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Крыша мечети обрушилась в Стамбуле, один человек погиб

10 человек получили ранения

Один человек погиб, 10 получили ранения в результате обрушения крыши мечети из-за сильного снегопада в Стамбуле.

Инцидент произошел в районе Атакей. Крыша упала во время траурной церемонии, передает «Федеральное агентство новостей».

На месте происшествия работают полицейские и медики.

Сильный снегопад шел в Стамбуле с субботы по понедельник. Высота сугробов в некоторых районах города достигла 130 см. Из-за погодных условий в аэропортах Стамбула отменили около 1,5 тыс. рейсов. Движение в городе затруднено.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Крыша мечети обрушилась в Стамбуле, один человек погиб

10 человек получили ранения

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