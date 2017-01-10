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Близкие жертв терактов в Брюсселе и Париже подали иск против Twitter

Истцы утверждают, что американская интернет-компания наделил террористов потенциальной возможностью использовать «уникальное и мощное средство коммуникации»

Родственники погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали судебную жалобу в США против компании Twitter.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бельгийское агентство Belga.

По его данным, истцы утверждают, что Twitter наделил террористов потенциальной возможностью использовать «уникальное и мощное средство коммуникации», которое помогло им в достижении своих целей.

Истцы рассчитывают на выплату Twitter компенсаций, сумма которых не определена

Напомним, 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. В аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года прогремели два взрыва, которые устроили террористы-смертники. Жертвами теракта стали 14 человек, еще около 100 были ранены.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Близкие жертв терактов в Брюсселе и Париже подали иск против Twitter

Истцы утверждают, что американская интернет-компания наделил террористов потенциальной возможностью использовать «уникальное и мощное средство коммуникации»

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