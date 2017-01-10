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Борис Джонсон призвал Великобританию и США не демонизировать Россию

По мнению главы британского МИДа, Лондону и Вашингтону следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности»

Глава МИД Великобритании призвал Лондон и Вашингтон перестать демонизировать Россию.

По его мнению, властям двух стран следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять ее в угол», — приводит агентство Sputnik заявление министра.

Отмечается, что накануне дипломат встретился с советниками избранного президента США Дональда Трампа.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Борис Джонсон призвал Великобританию и США не демонизировать Россию

По мнению главы британского МИДа, Лондону и Вашингтону следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности»

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