Борис Джонсон призвал Великобританию и США не демонизировать Россию

По мнению главы британского МИДа, Лондону и Вашингтону следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности»
Глава МИД Великобритании призвал Лондон и Вашингтон перестать демонизировать Россию.
По его мнению, властям двух стран следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».
«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять ее в угол», — приводит агентство Sputnik заявление министра.
Отмечается, что накануне дипломат встретился с советниками избранного президента США Дональда Трампа.