Борис Джонсон призвал Великобританию и США не демонизировать Россию

Глава МИД Великобритании призвал Лондон и Вашингтон перестать демонизировать Россию.



По его мнению, властям двух стран следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять ее в угол», — приводит агентство Sputnik заявление министра.

Отмечается, что накануне дипломат встретился с советниками избранного президента США Дональда Трампа.