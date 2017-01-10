В Нижегородской области выберут автора росписи фасада завода в Выксе

Конкурс на монументальную роспись фасада металлургического завода в Выксе объявило руководство АО "Объединенная металлургическая компания".



Речь идет об оформлении площади в 10 тыс. кв. м.

Как говорится на сайте фестиваля городской культуры «Арт-овраг», победителю конкурса предстоит расписать здание толстолистового прокатного стана завода.

В конкурсе разрешено участвовать и российским, и зарубежным архитекторам, дизайнерам и художникам. Однако обязательно наличие опыта создания монументальных уличных произведений, сообщает НИА «Нижний Новгород».



В администрации ОМК заявили, что главная задача конкурса – популяризировать монументальную живопись как современный вид искусства, а заодно привлечь внимание к культуре в общественном пространстве.

Темы, заявленные для эскизов – это молодость, интеллект, металл и высота.

Заявки на участие принимаются до конца января.

Победитель получит премию в 1 млн рублей.



А реализовывать свой проект он будет за счет организаторов.