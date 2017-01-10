Стало известно название новой книги Харуки Мураками

Харуки Мураками скоро выпустит новую книгу под названием «Убийство командира рыцарей». Об этом сообщил сайт японского издательства Shinchosha Publishing.

Выход романа назначен на 24 февраля. Детали и сюжетная линия романа пока держатся в секрете. Известно только, что новая книга будет издана в двух томах и станет первым большим романом автора с момента выхода трехтомника «1Q84», сообщает сетевое издание m24.ru.

Харуки Мураками — один из самых популярных современных писателей, издавший 13 романов, а также несколько раз номинированный на Нобелевскую премию в области литературы.