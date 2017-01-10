Итальянские инвесторы входят в ОЭЗ «Липецк»

На новой площадке особой экономической зоны «Липецк» под Ельцом стразу три итальянские компании планируют построить свои предприятия.



Они готовы вложить в это около €40 млн.

Первыми иностранными резидентами зоны станут фирмы Group alla и Immergas. Они заявляли о своих намерениях еще в начале прошлого года, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

Компании связаны с производством оборудования для ЖКХ. Group alla является одним из крупнейших в мире производителем комплектующих для котельных. Immergas специализируется на выпуске газовых котлов.

По-прежнему не сообщается, кто станет третьим резидентом ОЭЗ «Липецк». Известно лишь, что это тоже предприниматели из Италии, которые работают в сфере агроиндустрии. Источники агентства предполагают, что речь идет о группе Gruppo Agroindustriale Italiano.

Напомним, ОЭЗ «Липецк», площадь которой составляет более 1 тыс. га, была открыта год назад. Она рассчитана на строительство 46 заводов. Общий объем инвестиций составит около 180 млрд рублей.