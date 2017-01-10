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В Архангельске несколько женщин вытолкнули из ямы автобус

Машина не могла сдвинуться с места на скользкой дороге

В сети стало популярным видео, на котором пассажиры забуксовавшего автобуса своими силами помогают сдвинуть его с места. Все участники снятого в Архангельске ролика — женщины, отмечает News29.ru.

Инцидент случился у магазина «Пингвин» на Воскресенской, 103. Пассажирский «ПАЗ» 64-го маршрута не смог отъехать от остановки — колеса застряли в ледяной лунке. Кондуктор автобуса подложила под колеса свою подушку, но вырваться из плена машине не удалось. Тогда на помощь пришли пассажиры, среди которых не было ни одного мужчины. Дамы своими руками вытолкнули многотонный автобус из ямы и смогли ехать дальше.

Как сообщают в комментариях к видео пользователи соцсети «ВКонтакте», в салоне все-таки были мужчины, но они предпочли «испариться».

Из-за сильных морозов в Архангельске в праздники произошло множество аварий на водопроводных сетях. Вода залила дороги, превратив их в каток.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Архангельске несколько женщин вытолкнули из ямы автобус

Машина не могла сдвинуться с места на скользкой дороге

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