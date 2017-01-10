Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 27 человек

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 27, получили ранения 70 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

По информации местных властей, один из взрывов устроил террорист-смертник. После этого взорвался заминированный автомобиль.

Ранее во вторник местные СМИ сообщили, что первый взрыв раздался рядом со зданием бывшего управления безопасности. Второй прогремел около телестудии парламента Афганистана.



По данным местных СМИ, ответственность за взрывы взяло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

