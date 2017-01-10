Мусульманским школьницам в Швейцарии придется плавать с мальчиками

Власти Швейцарии не нарушали религиозных прав мусульманских школьниц, обязав девочек ходить на занятия по плаванию вместе с мальчиками. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу на швейцарские власти, которые требовали неукоснительного выполнения школьной программы для успешной интеграции девочек-мусульманок в общество.

В решении ЕСПЧ отмечается, что швейцарские власти действовали в рамках закона, направленного на защиту учеников иностранного происхождения от общественной изоляции, сообщает сайт НТВ.Ru со ссылкой на BBC.

Жалобу в Европейский суд подали двое граждан Швейцарии турецкого происхождения, запретившие дочерям посещать уроки плавания, на которых занимаются и мальчики. По закону отказаться от посещения занятий с мальчиками можно только после достижения возраста полового созревания, чего не было в данном случае. Поэтому родители, подававшие в суд, были оштрафованы на €1,3 тыс. за нарушение своих обязанностей.