Мусульманским школьницам в Швейцарии придется плавать с мальчиками

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу двух граждан страны турецкого происхождения, запретивших своим дочерям посещать совместные занятия по плаванию
Власти Швейцарии не нарушали религиозных прав мусульманских школьниц, обязав девочек ходить на занятия по плаванию вместе с мальчиками. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу на швейцарские власти, которые требовали неукоснительного выполнения школьной программы для успешной интеграции девочек-мусульманок в общество.
В решении ЕСПЧ отмечается, что швейцарские власти действовали в рамках закона, направленного на защиту учеников иностранного происхождения от общественной изоляции, сообщает сайт НТВ.Ru со ссылкой на BBC.
Жалобу в Европейский суд подали двое граждан Швейцарии турецкого происхождения, запретившие дочерям посещать уроки плавания, на которых занимаются и мальчики. По закону отказаться от посещения занятий с мальчиками можно только после достижения возраста полового созревания, чего не было в данном случае. Поэтому родители, подававшие в суд, были оштрафованы на €1,3 тыс. за нарушение своих обязанностей.