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В Ярославле сокол напал на братьев-подростков в цирке

Хищная птица клювом поранила руку одного из братьев, после чего она вцепилась в ногу второму брату

В Ярославле сокол напал на братьев-подростков, сидевших в зале цирка. В одном из номеров птица свободно летала по залу, после чего атаковала одного из юных зрителей. Информацию о нападении на одного из ребят подтвердили в администрации цирка.

«Происшествие действительно было. Птица поцарапала когтями руку ребенка. Раны оказались несерьезными. Врач цирка оказал маленькому посетителю первую помощь — обработал царапины перекисью водорода. С претензиями по поводу случившегося родители ребенка в цирк не обращались», — цитирует администратора цирка «КП-Ярославль».

В свою очередь, тетя подростков сообщила, что в результате нападения хищной птицы пострадал и брат мальчика. По ее словам, сокол вцепился в ногу второго ребенка в тот момент, когда братья собирались выйти из зрительного зала.

«Сначала мальчик не понял, что произошло, и уже потом, когда пришел домой, выяснилось, что сокол клювом порвал брюки и повредил ногу. Причем до такой степени, что ребенок сейчас еле ходит», — цитирует женщину ИА «Ярновости».

Она подтвердила, что ребенку оказали медицинскую помощь, обработав царапины, однако родителей мальчика администрация цирка не проинформировала.

В настоящий момент родители пострадавших мальчиков собирают необходимые документы для предъявления материальных претензий к администрации цирка.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Ярославле сокол напал на братьев-подростков в цирке

Хищная птица клювом поранила руку одного из братьев, после чего она вцепилась в ногу второму брату

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