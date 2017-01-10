Мутко: 68-й конгресс ФИФА состоится в Москве в 2018 году

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что 68-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в Москве в 2018 году.



Как сообщает агентство «Р-Спорт», точная дата мероприятия пока не определена. Оно может состояться как до матча открытия чемпионата мира, так и до его финала.



Ранее совет ФИФА принял решение об увеличении числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Он начнет действовать с 2026 года.



Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Турнир примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.



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