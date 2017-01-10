Экс-министра экономики Казахстана задержали по подозрению в коррупции

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был задержан по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана.

По данным ведомства, Бишимбаев «задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору».

В конце декабря Бишимбаев был отстранен от должности министра национальной экономики, в отношении него проводились следственные мероприятия.