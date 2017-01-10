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Нацпарк «Русская Арктика» снова очистят от мусора

На островах возобновляются работы по ликвидации экологического ущерба

Этим летом в национальном парке «Русская Арктика» возобновят работы по ликвидации экологического ущерба, который был нанесен островам за несколько десятков лет.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу парка, контракт на работы был подписан в конце прошлого года между ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» и подрядчиком. Правда, он рассчитан всего на год.

Впрочем, подрядчик обязуются за летний сезон очистить от мусора острова архипелага Земля Франца-Иосифа, а заодно провести геоэкологическое обследование, чтобы получить данные по массе накопленных на территории архипелага вредных веществ. 

Как отмечает агентство, с 2012 по 2015 годы из нацпарка вывезли более 42 тыс. т отходов.

Примечательно, что арктическая «уборка» возобновится в год, объявленный в России Годом экологии.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Нацпарк «Русская Арктика» снова очистят от мусора

На островах возобновляются работы по ликвидации экологического ущерба

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