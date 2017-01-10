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Росстат подтвердил предновогоднюю оценку по инфляции

По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4%

Росстат подтвердил данную перед Новым годом предварительную оценку по инфляции в России на уровне 5,4%.

До этого в 2015 году показатель был более чем вдвое выше — 12,9%. Замедление инфляции объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд.

По данным ведомства, продовольственные товары подорожали на 4,6% за 2016 год, а непродовольственные выросли в цене на 6,5%. Услуги подорожали на 4,9%.

В Москве индекс потребительских цен за с начала 2016 года составил 6,2%, в Петербурге — 5,2%.

Среди продуктов наибольшие показатели роста цен продемонстрировали огурцы — на 23,7%, помидоры — на 8,3%, виноград — на 5,3% и картофель — на 3,1%.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Росстат подтвердил предновогоднюю оценку по инфляции

По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4%

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