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В Альметьевске девочка случайно сообщила о заложенной в школе бомбе

Подросток позвонила с телефона одноклассника

В отношении 15-летней жительницы Альмьетьевска возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Девочка с мобильного телефона своего одноклассника позвонила по экстренному номеру и сказала, что в школе заложена бомба.

Как сообщили ProKazan.ru в правоохранительных органах, звонок об угрозе взрыва поступил 9 января с номера, которым пользуется 14-летний школьник. После сообщения о бомбе в школе были эвакуированы свыше 300 человек, проведена проверка, взрывного устройства в здании не обнаружено.

Было возбуждено уголовное дело, но по нему задержали не владельца телефона, а его одноклассницу. По словам школьницы, во время урока она без разрешения взяла гаджет товарища. Во время попыток разблокировать устройство девочка набрала экстренный номер 112. Услышав голос оператора, школьница в шутку сообщила, что в здании заложена бомба.

Уголовная ответственность по статье заведомо ложном сообщении об акте терроризма наступает с 14 лет. Расследование продолжается.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Альметьевске девочка случайно сообщила о заложенной в школе бомбе

Подросток позвонила с телефона одноклассника

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