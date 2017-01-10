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Дворы городов Брянской области обновят на 230 млн рублей

Больше всего денег на эти цели получит столица региона

Пять городов Брянской области получат в общей сложности 230 млн рублей на обновление дворов.

Больше всего средств будет перечислено Брянску — 130 млн. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на администрацию губернатора.

Правда, там отметили, что претенденты на обновление должны соответствовать определенным критериям.

В частности, условием попадания двора в программу является наличие у домов, по мнению властей, «надежной, хорошо зарекомендовавшей себя управляющей компании».

Кроме того, деньги будут выделяться под дворы, в которые выходят несколько домов. Одиночные обновляться не будут и пока останутся в том виде, в каком есть сейчас, уточняет агентство.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Дворы городов Брянской области обновят на 230 млн рублей

Больше всего денег на эти цели получит столица региона

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