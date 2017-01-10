Дворы городов Брянской области обновят на 230 млн рублей

Пять городов Брянской области получат в общей сложности 230 млн рублей на обновление дворов.



Больше всего средств будет перечислено Брянску — 130 млн. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на администрацию губернатора.

Правда, там отметили, что претенденты на обновление должны соответствовать определенным критериям.



В частности, условием попадания двора в программу является наличие у домов, по мнению властей, «надежной, хорошо зарекомендовавшей себя управляющей компании».



Кроме того, деньги будут выделяться под дворы, в которые выходят несколько домов. Одиночные обновляться не будут и пока останутся в том виде, в каком есть сейчас, уточняет агентство.