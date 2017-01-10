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Источник: Тимощук отправится на сбор «Зенита» в Дубай

По неофициальной информации, украинский специалист вошел в тренерский штаб петербургской команды

Экс-полузащитник и бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский состав «Зенита». Он отправится с командой на сбор в Дубай 10 января. Об этом сообщил близкий к ситуации источник.

Тимощук заменит в штабе клуба Сергея Семака, возглавившего «Уфу». Контракт специалиста рассчитан на 1,5 года, передает «Федеральное агентство новостей».

За свою карьеру Тимощук дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 года. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого«Шахтера».

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Источник: Тимощук отправится на сбор «Зенита» в Дубай

По неофициальной информации, украинский специалист вошел в тренерский штаб петербургской команды

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