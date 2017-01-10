В неиспользуемых зданиях Ульяновска появятся спортивные учреждения

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил в дополнение к строительству новых спортивных объектов заниматься переоборудованием пустующих зданий и помещений. Об этом глава региона заявил на обсуждении программы развития спортивной инфраструктуры, передает 1ul.ru.

По словам Морозова, все больше жителей занимаются спортом, а власти создают для этого условия. В городе построен ряд новых сооружений, еще многие предстоит возвести. В качестве еще одного решения вопроса губернатор предложил оборудовать под спортивные объекты помещения, которые не используются. Сергей Морозов выразил уверенность, что власти найдут общий язык с собственниками зданий.

В качестве примера был приведен спортивный зал областной школы тхэквондо на улице Инзенской. Его пропускная способность составит около 500 человек. В помещении отремонтированы полы, стены, установлены пластиковые окна, противопожарная система и сигнализация. После завершения всех работ зал примет первые тренировки.