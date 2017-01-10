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В Госдуме составят списки депутатов — должников за услуги ЖКХ

Речь идет о законодателях, переизбранных после шестого созыва и сохранивших служебное жилье

В Госдуме РФ намерены составить списки депутатов-должников, которые, проживая в служебных квартирах, на протяжении нескольких месяцев не платили за услуги ЖКХ. Об этом заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин перед открытием весенней сессии. 

Речь идет о депутатах, переизбранных после предыдущего шестого созыва, сохранивших служебное жилье, но при этом не оплативших коммунальные услуги за несколько месяцев, уточнил Володин. Однако спикер Госдумы не уточнил число таких парламентариев, а также их принадлежность к фракциям нижней палаты, сообщает телеканал «360».

Каждая фракция должна подготовить списки законодателей-должников и огласить их, «чтобы не позорили ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата», заявил Володин.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Госдуме составят списки депутатов — должников за услуги ЖКХ

Речь идет о законодателях, переизбранных после шестого созыва и сохранивших служебное жилье

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