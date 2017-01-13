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«Смерчи» и «Ураганы» накрыли тентами-невидимками

Они защитят системы залпового огня от непогоды и самолетов-разведчиков противника

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru

Минобороны России спрячет под защитные матерчатые тенты-невидимки тяжелые дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Смерч». Уникальные тенто-мобильные укрытия (ТМУ) защитят сложные боевые машины не только от дождя, снега и плохой погоды, но и от спутников, а также от самолетов-разведчиков противника. Они оснащены собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления. Монтируются ТМУ как в стационарных парках боевых машин, так и на неподготовленной местности.

Первые восемь ТМУ передадут в этом году 338-й ракетной бригаде Восточного военного округа, дислоцированной в Уссурийске. По данным специализированного издания Military Balance, на вооружении части находится примерно 18 пусковых установок РСЗО «Ураган», сведенных в три реактивных дивизиона. А на вооружении Российской армии стоят двести 220-миллиметровых РСЗО «Смерч» и чуть более ста 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Ураган».

Строительство ТМУ для уссурийской бригады обойдется Минобороны более чем в 400 млн рублей. Как заявили «Известиям» в российском военном ведомстве, до конца 2017 года ТМУ для тяжелых и дальнобойных «Смерчей» и «Ураганов» появятся еще в нескольких реактивных бригадах.

Основа конструкции тентов-невидимок — металлические арки, обтянутые специальной тканью защитного цвета. Именно ткань в несколько раз снижает эффективность оптико-электронных систем, а также тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах, спутниках и самолетах-разведчиках. Она выдерживает сильный дождь, порывы ветра, снег, мороз до минус 50 градусов и даже землетрясение амплитудой до шести баллов.

ТМУ — это достаточно большое сооружение. Длина каждого тента 100 м, а высота — 5 м. Ширина изделия — от 21 до 24 м. Площадь укрытия — две с лишним тысячи квадратных метров. Несмотря на свои габариты, тенто-мобильное укрытие всего за несколько часов можно развернуть в поле или лесу.

Каждый тент оснащен индивидуальными системами водяного отопления и вентиляции, что обеспечивает температуру внутри укрытия не менее 10 градусов тепла. О возгорании хранящихся в ТМУ боевых машин и имущества предупреждают специальные противопожарные датчики. А с небольшим пожаром справится встроенная автономная система пожаротушения.

Если ТМУ монтируется в стационарном парке боевых машин, то электричество для систем жизнеобеспечения поступает по обычным электролиниям. Но когда укрытие разворачивается в полевых условиях, источником питания становится автономный электрогенератор.

— До недавнего времени вооружение и военная техника (ВиВТ) в стационарных парках размещались в боксах, построенных из панелей, либо вообще стояли на улице. Во время полевых выходов ВиВТ размещались только на открытых стоянках, — рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Для танков, БМП и БТР стоянка на открытом воздухе не критична. Но для сложных систем вооружения, таких как «Смерч» и «Ураган», длительное пребывание на морозе, под дождем и снегом иногда приводит к отказам и поломкам. Нельзя забывать и о том, что парки боевых машин и полевые лагеря — всегда лакомая цель для разведки противника.

Как отметил эксперт, по снимкам можно не только узнать о том, сколько боевых машин находится в готовности, но и своевременно обнаружить, когда воинская часть ушла выполнять боевую задачу. Особенно пристальное внимание разведчики уделяют наблюдению за дальнобойными системами вооружений — ракетными комплексами «Искандер», системами залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

«Смерчи» и «Ураганы» накрыли тентами-невидимками

«Смерчи» и «Ураганы» накрыли тентами-невидимкамиОни защитят системы залпового огня от непогоды и самолетов-разведчиков противника

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