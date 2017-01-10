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В Подмосковье электромеханик погиб по время ремонта лифта

Несчастный случай произошел в одном из жилых домов в Люберецком районе

Следователи в Подмосковье проверят обстоятельства гибели 58-летнего электромеханика во время ремонтных работ в одном из домов в Люберецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», несчастный случай произошел в Котельниках. Электромеханик приехал на вызов, вошел в кабину подъемника и начал чинить двери. Внезапно его зажало дверями лифта, после чего кабина поехала вверх. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Подмосковье электромеханик погиб по время ремонта лифта

Несчастный случай произошел в одном из жилых домов в Люберецком районе

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