В сенате США полиция задержала мужчину в костюме Ку-клукс-клана

Мужчина в костюме Ку-клукс-клана появился в здании сената США на слушаниях по утверждению сенатора Джеффа Сешнса новым главой минюста. Об этом сообщили местные СМИ.

Как указано в сообщении телеканала MSNBC в его официальном Twitter, неизвестный был сразу же задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Мужчина в белом облачении Ку-клукс-клана задержан полицией», — указано в сообщении.

Кроме того, телеканал опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован момент задержания. Мужчина не оказывал сопротивления стражам правопорядка, но при этом что-то выкрикивал.

HAPPENING NOW: Protestor thrown out of Sessions confirmation hearing. Dressed as klansman. pic.twitter.com/2DPJhg7M8M — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 10 января 2017 г.

Сейчас слушания в сенате проходят в спокойной обстановке.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить Джеффа Сешнса, представляющего в сенате штат Алабама, министром юстиции США.