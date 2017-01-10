В сенате США полиция задержала мужчину в костюме Ку-клукс-клана

Неизвестный не оказывал сопротивления стражам правопорядка, но что-то выкрикивал при задержании
Мужчина в костюме Ку-клукс-клана появился в здании сената США на слушаниях по утверждению сенатора Джеффа Сешнса новым главой минюста. Об этом сообщили местные СМИ.
Как указано в сообщении телеканала MSNBC в его официальном Twitter, неизвестный был сразу же задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«Мужчина в белом облачении Ку-клукс-клана задержан полицией», — указано в сообщении.
Кроме того, телеканал опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован момент задержания. Мужчина не оказывал сопротивления стражам правопорядка, но при этом что-то выкрикивал.
HAPPENING NOW: Protestor thrown out of Sessions confirmation hearing. Dressed as klansman. pic.twitter.com/2DPJhg7M8M— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 10 января 2017 г.
Сейчас слушания в сенате проходят в спокойной обстановке.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить Джеффа Сешнса, представляющего в сенате штат Алабама, министром юстиции США.