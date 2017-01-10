Жириновский ответил на критику своего письма в нацразведку США

Владимир Жириновский ответил на критику по поводу письма в офис национальной разведки США, которое он сам туда направил. По словам лидера ЛДПР, в России сами имеют право решать, кого поддерживать и какой давать анализ.

«Пусть американцы меньше вмешиваются в наши дела. В 1991-м приехали целой командой, миллиарды долларов привезли, чтобы к власти внаглую привести Ельцина», — сказал Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам Владимира Жириновского, влияние России на другие страны — это положительный фактор. Лидер ЛДПР заявил, что можно только радоваться тому, что российское влияние на дела в США имеет положительные результаты, передает Утро.ru.

О том, что Жириновский направил письмо в нацразведку США, ранее сообщили СМИ.



Также Владимир Вольфович обещал, что в случае победы Дональда Трампа вся Россия выпьет шампанского.