Минобороны опровергло сообщения о строительстве полигона в Абхазии

Министерство обороны России опровергло заявление советника главы Грузии Тенгиза Пхаладзе о якобы строительстве полигона в абхазском селе Цебельда. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Никаких строительных или иных работ в селе Цебельда Республики Абхазия в интересах 7-й военной базы Вооруженных сил РФ не проводилось и не планируется», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили недоумение по поводу сообщений о строительстве военного полигона, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на советника президента Грузии по международным вопросам Тенгиза Пхаладзе сообщили, что президент страны Георгий Маргвелашвили обратился в ЮНЕСКО в связи с разрушением в селе Цебельда в Абхазии церкви XIX века и польского кладбища для размещения на их месте военного полигона.

