Пензенская область поднялась в рейтинге устойчивости регионов

Позиции Пензенской области в рейтинге устойчивости регионов стали выше. Исследование провел фонд «Петербургская политика».

По итогам декабря 2016 года регион достиг показателя 8,2, улучшив позиции на 0,1 пункта. В октябре область вошла в число субъектов РФ с максимальной устойчивостью, передает

ИА «Пенза-пресс».

Эксперты отметили несколько позитивных событий в Пензенской области в декабре. Среди них — запуск крупнейшего в регионе домостроительного комбината «XXI век» и встреча губернатора Белозерцева с представителями компании «Сан Фарма», которая стала новым собственником ОАО «Биосинтез». Также специалисты фонда отметили открытие новой площадки по выпуску наноуглеродной продукции ООО «С-плюс», соглашения с РЖД и Башкирской пригородной пассажирской компанией, рост пособий на содержание детей-сирот и четвертое место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов третьей категории бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ.

В качестве негативного события последнего месяца 2016 года «Петербургская политика» назвала банкротство Белинской птицефабрики.