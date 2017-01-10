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Траты жителей Калининградской области на 5,5% больше доходов

В качестве накоплений гражданам удается отложить лишь 7,9% средств

Средний доход жителя Калининградской области в октябре 2016 года составил 23 981,3 рубля. Согласно данным Калининградстата, этот показатель уменьшился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

При этом денежные доходы на душу населения в сентябре 2016-го были на 0,3% больше, пишет kaliningradfirst.ru.

Установлено, что 76,9% своих средств жители региона тратят на покупку товаров и оплату услуг, еще 12,7% доходов уходят на погашение обязательных платежей и взносов. Отложить на будущее гражданам удается лишь 7,9% денег, еще 8% средств тратятся на приобретение валюты. Получается, что расходы жителей Калининградской области превышают их доходы на 5,5%. 

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Траты жителей Калининградской области на 5,5% больше доходов

В качестве накоплений гражданам удается отложить лишь 7,9% средств

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