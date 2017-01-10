Томские ученые разрабатывают перчатки с подогревом

Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают перчатки с подогревом, которые будут работать от аккумулятора. Предполагается, что такой аксессуар сможет согревать руки за счет нагревания нихромовой проволоки, обвивающей всю ладонь.

«Перчатки могут быть изготовлены из любой ткани, нить будет вшита между двумя ее слоями», — рассказал один из разработчиков изобретения, Максим Боярский.



По его словам, нихромовая нить будет нагреваться с помощью небольшого аккумулятора, который разместят в районе кисти, подзаряжать его можно будет от розетки. Разработчик отметил, что ношение перчаток с аккумулятором не должно создавать дискомфорта.

Изобретение предназначено для людей, живущих в холодном климате. Такое устройство отличается от зарубежных аналогов низкой стоимостью и более длительной работоспособностью.

Ожидается, что регулировать температуру перчаток можно будет с помощью термостата. Сейчас студенты создают прототип устройства, планируется, что первая перчатка появится в начале этого года, сообщает Сибирское агентство новостей.

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