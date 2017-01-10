Умерла первая сообщившая о начале Второй мировой войны журналистка

Британская военная журналистка Клэр Холлингуорт, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны, умерла в возрасте 105 лет.

Как сообщает BBC News, Холлингуорт стала очевидцем вторжения гитлеровских войск в Польшу в сентябре 1939 года во время ее поездки из Польши в Германию.



Она передала эту информацию в газету The Daily Telegraph, где была начинающим репортером.

В издании вышло сообщение: «1000 танков сосредоточены на польской границе. Десять дивизий, как сообщается, готовы к нанесению быстрого удара». Заметка была опубликована без подписи автора, что являлось обычной газетной практикой того времени.



После войны Холлингуорт работала во Вьетнаме, Алжире, Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке, а также освещала события культурной революции в Китае.

По данным британских СМИ, журналистка умерла в Гонконге, где жила последние 30 лет.