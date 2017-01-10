Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Умерла первая сообщившая о начале Второй мировой войны журналистка

Клэр Холлингуорт было 105 лет

Британская военная журналистка Клэр Холлингуорт, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны, умерла в возрасте 105 лет.

Как сообщает BBC News, Холлингуорт стала очевидцем вторжения гитлеровских войск в Польшу в сентябре 1939 года во время ее поездки из Польши в Германию.

Она передала эту информацию в газету The Daily Telegraph, где была начинающим репортером.

В издании вышло сообщение: «1000 танков сосредоточены на польской границе. Десять дивизий, как сообщается, готовы к нанесению быстрого удара». Заметка была опубликована без подписи автора, что являлось обычной газетной практикой того времени.

После войны Холлингуорт работала во Вьетнаме, Алжире, Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке, а также освещала события культурной революции в Китае.

По данным британских СМИ, журналистка умерла в Гонконге, где жила последние 30 лет.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Умерла первая сообщившая о начале Второй мировой войны журналистка

Клэр Холлингуорт было 105 лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке