Минфин потратил триллион из Резервного фонда за месяц

Минфин в декабре потратил 1,06 трлн рублей из Резервного фонда. Большая часть этой суммы пошла на финансирование дефицита бюджета (967 млрд рублей), сообщает ведомство.



В целом за год Резервный фонд «похудел» на три четверти. Если в начале прошлого года его объем составлял 3,6 трлн рублей, то к концу он снизился до 972 млрд рублей.

На декабрь традиционно приходятся наибольшие траты бюджета. Так происходит каждый год. Для большей ритмичности расходования бюджетных средств Минфин работает с распорядителями, однако декабрь пока традиционно остается очень емким по затратам. Однако в этом декабре ситуация всё же отличалась. В частности, Минфин получил около 711 млрд рублей от приватизации 10,5-процентного пакета «Роснефти». Эти средства также пошли на финансирование дефицита.

Эксперты не исключают, что средства были израсходованы не полностью, а остались на текущих счетах Минфина для финансирования обязательств бюджета уже в 2017 году. По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, рынок не заметил таких больших трат в декабре.

— Куда эти деньги ушли и ушли ли они все на бюджетные нужды или остались на текущих счетах Минфина, которые потом будут переведены на 2017 год, — это открытый вопрос. У меня есть сомнения в том, что все эти деньги были полностью истрачены. Какие-то остатки наверняка образовались, — отмечает он.



По словам эксперта, участники рынка «не видели такого большого притока денег на рынок», это «было видно по его динамике».

Важной причиной для декабрьских трат является также чисто техническая необходимость потратить ровно столько, сколько зафиксировано в законе о бюджете, добавляет Владимир Тихомиров. Всего Минфин обещал потратить 2,1 трлн рублей, а потратил 2,6 трлн рублей.



Ранее глава ведомства Антон Силуанов прогнозировал, что в фонде останется около 1,1 трлн рублей к концу года. Впрочем, из-за укрепления рубля было потрачено больше, признавался Антон Силуанов в конце декабря.

По прогнозу Минфина, в этом году Резервный фонд будет полностью исчерпан.