В попытке самосожжения в прокуратуре не нашли состава преступления

Управление СК РФ по Орловской области не обнаружило состава преступления в поступке мужчины, который пытался поджечь себя в здании прокуратуры. Инцидент в городе Ливны произошел 21 ноября. 34-летний гражданин пронес в прокуратуру емкость с бензином. Зайдя в кабинет, где находились несколько человек, мужчина вылил топливо на себя, после чего чиркнул спичкой.

Сотрудники быстро погасили пламя из огнетушителя, прервав акцию самосожжения и предотвратив ущерб помещению. Как передает InfoOrel.ru, сам посетитель не пострадал. Во время акции он ничего в адрес работников прокуратуры не высказывал и никаких действий не предпринимал. Позже он пояснил, что этим поступком хотел обратить внимание ведомства на себя.

После доследственной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, сообщает «РИА Новости».