Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В попытке самосожжения в прокуратуре не нашли состава преступления

Акция произошла в здании ведомства в городе Ливны Орловской области

Управление СК РФ по Орловской области не обнаружило состава преступления в поступке мужчины, который пытался поджечь себя в здании прокуратуры. Инцидент в городе Ливны произошел 21 ноября. 34-летний гражданин пронес в прокуратуру емкость с бензином. Зайдя в кабинет, где находились несколько человек, мужчина вылил топливо на себя, после чего чиркнул спичкой.

Сотрудники быстро погасили пламя из огнетушителя, прервав акцию самосожжения и предотвратив ущерб помещению. Как передает InfoOrel.ru, сам посетитель не пострадал. Во время акции он ничего в адрес работников прокуратуры не высказывал и никаких действий не предпринимал. Позже он пояснил, что этим поступком хотел обратить внимание ведомства на себя.

После доследственной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, сообщает «РИА Новости».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В попытке самосожжения в прокуратуре не нашли состава преступления

Акция произошла в здании ведомства в городе Ливны Орловской области

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке