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Пятница,
13 января
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Союз нерушимый свободных творцов

Экспозиция «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны» соответствует необъятному масштабу СССР

Вслед за Третьяковской галереей, начавшей цикл выставок искусства союзных республик, отметить 25-летие основания Содружества Независимых Государств (СНГ) решил и Центральный дом художника. Однако сосед Третьяковки не стал растягивать удовольствие и раскрыл тему одним проектом. На верхнем этаже здания на Крымском Валу разместились более тысячи работ, представляющих творчество сотен художников из всех уголков СССР — от Молдавии до Туркмении, от Прибалтики до Закавказья.

Масштаб экспозиции поражает. Бесконечные анфилады залов плотно завешаны картинами, крупной графикой и даже коврами. Около стен стоят постаменты со скульптурами. В море художественной фантазии нас бросают без спасательного круга: справочный аппарат ограничен табличками-подписями, которые с трудом помещаются между рамами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Хотя какие-то информационные табло и вспомогательные тексты тут точно не помешали бы. Без них не совсем понятно даже, с чего начинать осмотр. Направо пойдешь — увидишь совсем новый (октябрь 2016 года) натюрморт Зураба Церетели рядом с «оттепельными» работами классиков соцреализма Юрия Пименова и Александра Дейнеки. Прямо пойдешь — встретишь азербайджанских мастеров Мира Джавада Мирджавадова, Расима Бабаева и Тогрула Нариманбекова, одновременно представленных и на третьяковской выставке «Созвездие Апшерона»…

Зритель на распутье пытается уловить логику в водовороте имен, стилей, сюжетов. Но — тщетно. Остается любоваться лучшими из представленных работ, не пытаясь встраивать их в общий контекст. Вот пять прекрасных акварелей Артура Фонвизина, в том числе известный портрет Майи Плисецкой. Балерина в роли Хозяйки медной горы смотрит властно и бесстрастно, как будто гипнотизируя. Акварельная недосказанность и мерцание зеленого цвета придают образу изысканность и фантазийность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А вот реалистические холсты прибалтов. «Обнаженная» литовской художницы Софии Вейверите-Люгайлене сочетает монументальность и эротизм, «Время покоса» латвийца Эдгарса Илтнерса приковывает внимание дерзкой улыбкой девушки на переднем плане. Открытием для широкой публики могут стать работы, нарочито лишенные перспективы — пестро-наивные полотна молдаванина Михаила Греку и белоруски Зои Литвиновой.

Наиболее широко, разумеется, представлено искусство самой большой советской республики. Помимо уже упомянутых Пименова и Дейнеки здесь немало других громких имен: Константин Юон, Петр Кончаловский, Игорь Грабарь, Александр Лабас, Сергей Герасимов… Впрочем, не стоит рассчитывать на их лучшие, знаковые творения. У Лабаса вместо дирижаблей — поздние приморские акварели, у Кончаловского вместо сиреней — единственный букет нарциссов с пионами…

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Но за шедеврами звезд надо идти в другое крыло того же здания, ЦДХ же делает ставку на всеохватность и многоликость — во всех смыслах. На зрителя со всех сторон взирают колхозницы, военные, рабочие, учителя, ремесленники и просто граждане великой страны, которой уже нет. Зато ее искусство по-прежнему сплачивает народы прочнее, чем любой политический строй.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Союз нерушимый свободных творцов

Союз нерушимый свободных творцовЭкспозиция «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны» соответствует необъятному масштабу СССР

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