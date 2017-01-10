Житель Череповца убил друга, пытаясь вывести его из запоя

В Череповце суд приговорил к исправительным работам 36-летнего мужчину, который случайно убил своего друга. Местный житель был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает Сpv.Ru.

В августе 2016 года гражданин был в гостях в квартире своего 38-летнего приятеля. Мужчины вместе выпивали. Хозяин попросил гостя ударить его по голове, чтобы вывести из запоя. Друг выполнил просьбу и нанес удар по лицу собутыльника, который упал на пол и ударился головой, но попросил еще один удар. Тогда мужчина ударил его кулаком в лицо. Спустя два дня подсудимый пришел навестить друга и нашел его тело. Выяснилось, что тот умер от полученных травм.



Суд приговорил виновного к одному году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.