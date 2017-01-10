Жители Пскова просят власти наладить ж/д сообщение с Санкт-Петербургом

Жители Пскова подали петицию губернатору, в которой пожаловались на отсутствие железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом.



Как говорится в заявлении, поезд в очередной раз отменили в ноябре прошлого года. В город, расположенный почти по соседству, сейчас можно попасть только на маршрутном такси или автобусе по дороге с многочисленными пробками.

Напомним, РЖД отменило последний поезд до Пскова в конце октября в рамках оптимизации железнодорожного сообщения на территории страны. В частности, был отменен поезд Петербург–Рига через Псков, передает Псковская лента новостей.