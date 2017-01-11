Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире

11 января 1914 года (29 декабря 1913 года по старому стилю) московский градоначальник Александр Александрович Адрианов обратил внимание на приобретенную некоторыми из московских дворников привычку посыпать солью столичные тротуары, чтобы облегчить себе работу по очистке снега. Мера эта была еще раньше запрещена специальным постановлением городской думы, а потому градоначальник для борьбы с «солевым засильем» решил обратиться за помощью к столичным полицейским. Им было предложено «иметь действительное и строгое наблюдение за исполнением указанного обязательного постановления и в случаях обнаружения нарушения — виновных привлекать к ответственности».

Как боролись и борются со снегом в дореволюционной и современной России и какие методы стали самыми популярными в мире — в материале «Известий».

Ограничение высоты сугробов

Насколько успешной оказалась мера Адрианова и была ли вообще применена на практике, доподлинно неизвестно. Однако известно, что насчет уборки снега у дворников существовали четкие инструкции.



В XIX столетии улицы в крупных городах империи практически не очищались: их укатывали конки, сани горожан и пролетки извозчиков, а единственным требованием было ограничение высоты сугробов перед общественными местами для того, чтобы возницы и пешеходы могли друг друга видеть. Однако к началу XX столетия требования ужесточились: тротуары предполагалось очищать специальными скребками, на мостовых же полагалось специально оставлять вершковый слой снега для саней. Посыпать тротуары, особенно перед домами и лавками, дозволялось — но не солью, а песком. Но соль была удовольствием дешевым, а потому легко заменяла песок.



В 1914 году, согласно книге «Подарок молодым хозяйкам», фунт соли стоил 1,5 копейки. Для сравнения: фунт ржаной муки обходился в 3,5 копейки, фунт сахарного песка хорошего сорта — в 18 копеек.

От соли поваренной к соли технической

Современные коллеги дореволюционных блюстителей чистоты старым традициям не изменили. В крупных российских городах, в первую очередь в Москве и Петербурге, соль по-прежнему остается самым популярным средством борьбы со снегом. Но на смену соли обычной, поваренной, пришла соль техническая. В Петербурге, например, несколько лет предпочтение отдавали «Бионорду» — смеси хлористого кальция, хлористого магния и хлористого натрия (собственно пищевой соли). В Москве — смеси хлористого натрия с хлористым кальцием.

От обычной соли соль техническая отличается не только по составу, но и по условиям применения. Именно их нарушение приводит к последствиям, которые так знакомы жителям крупных городов, — разводам на обуви, отравлениям у домашних животных, приступам аллергии у людей, коррозии труб и дорожных конструкций.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Спасение от соли

Большинство экспертов сходятся на том, что для того, чтобы эффект от соли был заметен в первую очередь на тротуарах, а не на обуви горожан, в ее применении необходимо соблюдать, во-первых, умеренность — прибегая к реагентам только как к крайней мере, во-вторых, дозированность, если без соли все-таки не обойтись.



В идеале процедура должна быть полностью автоматизирована для соблюдения необходимого количества вредных веществ, попадающих на улицы города. И тем, и другим правилом современные дворники зачастую пренебрегают: щедрое применение соли позволяет избавиться от необходимости вывозить или убирать снег, а потому дворники теперь посыпают ею не только улицы, но и дворы. Иногда — в качестве профилактической меры, до снегопада. При этом дворники чаще всего рассыпают соль вручную, а потому при всем желании не могут соблюсти необходимую дозировку.

Песок и камень

Россия — далеко не единственная страна в мире, вынужденная бороться с последствиями сильных снегопадов, особенно в больших городах. Смесь из песка и мелкого камня, например, пользуется популярностью в странах Северной Европы — она не растапливает снег, зато значительно улучшает сцепление с дорогой как для машин, так и для обуви пешеходов и при этом не сказывается на окружающей среде.

В Финляндии, как и в России, прибегают к солевой смеси. Однако ее использование прекращается, как только столбик термометра опускается ниже пяти градусов по Цельсию: вообще реагенты должны сохранять свое действие до –20 градусов, но считается, что эффективность их резко падает, как только температура понижается до –7. В Швеции усовершенствовали популярную и недорогую смесь из песка и камня — там на улицы разбрызгивают горячую воду, смешанную с песком. Смешиваясь с утрамбованным снегом, песок надолго создает особое плотное, не скользкое покрытие.

Но радикальнее всего, пожалуй, проблему уборки снега решили в Японии — там улицы не обрабатывают от снега, вручную очищая лишь крупные дороги и тротуары. Ответственность за чистку тротуаров перед своими домами при этом лежит на самих обитателях этих домов.