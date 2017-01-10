Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до девяти человек

Число жертв взрыва в афганском Кандагаре возросло до девяти, еще 16 человек получили ранения.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News, ранения получили посол и еще один дипломатический представитель ОАЭ.

Кроме того, погибли четыре охранника-араба. Ранее сообщалось о трех погибших и восьми раненых.



Ранее во вторник двойной взрыв прогремел рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), его жертвами стали 38 человек.

