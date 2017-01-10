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Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до девяти человек

Еще 16 человек получили ранения, среди них дипломатические представители ОАЭ

Число жертв взрыва в афганском Кандагаре возросло до девяти, еще 16 человек получили ранения.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News, ранения получили посол и еще один дипломатический представитель ОАЭ.

Кроме того, погибли четыре охранника-араба. Ранее сообщалось о трех погибших и восьми раненых.

Ранее во вторник двойной взрыв прогремел рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), его жертвами стали 38 человек.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до девяти человек

Еще 16 человек получили ранения, среди них дипломатические представители ОАЭ

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