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В Марий Эл врач предстанет перед судом за гибель женщины из-за аборта

Пациентка умерла от анафилактического шока во время операции по прерыванию беременности

В Марий Эл 52-летняя акушер-гинеколог, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, предстанет перед судом. Врачу предъявлено обвинение после того, как ее пациентка умерла от анафилактического шока во время операции по прерыванию беременности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По информации следователей, в феврале 2016 года в одну из поликлиник города Волжска обратилась женщина для проведения аборта.

Следователи установили, что в процессе операции врач не удостоверилась в безопасности препарата, применяемого для обезболивания. В результате у пациентки развился анафилактический шок и она умерла, сообщает ИА MariMedia.

По уголовному делу допрошено 18 свидетелей, были назначены и проведены две судебно-медицинские экспертизы. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы и отстранение от работы в медицине на такой же срок.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Марий Эл врач предстанет перед судом за гибель женщины из-за аборта

Пациентка умерла от анафилактического шока во время операции по прерыванию беременности

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